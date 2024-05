Coup de tonnerre, Conceiçao accepte l'offre de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca a choisi l’AC Milan, mais un autre entraîneur portugais pourrait rejoindre l’OM puisque la piste Sergio Conceiçao s’est réchauffée selon les informations de la presse italienne.

Cible prioritaire de l’état-major de l’Olympique de Marseille, Paulo Fonseca a finalement dit oui à l’AC Milan. La signature du technicien portugais chez le vice-champion d’Italie est imminente et referme définitivement ce dossier pour le board marseillais. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne se laissent pas abattre pour autant et selon les informations de Gianluca Di Marzio, la direction de l’OM a effectué un intense pressing au cours des dernières heures pour décrocher le feu vert de Sergio Conceiçao, dont le départ du FC Porto ne fait plus guère de doute depuis l’élection d’André Villas-Boas à la tête des Dragons.

Conceiçao était lui aussi sur la short-list de l’AC Milan, mais il n’a finalement pas été retenu. Il ne devrait pas non plus rejoindre Chelsea, malgré la tentative de son agent Jorge Mendes, puisque les Blues sont davantage intéressés par Enzo Maresca, l’entraîneur italien de Leicester. Le spécialiste du mercato italien indique au détour de son article sur la probable arrivée du coach des Foxes à Chelsea que Sergio Conceiçao se dirige vers Marseille, après avoir discuté de nouveau avec les dirigeants marseillais.

Sergio Conceiçao se dirige vers l'OM selon Gianluca Di Marzio

Ces dernières heures, les noms de Franck Haise ou encore d’Habib Beye étaient évoqués dans la cité phocéenne en plus de celui de Paulo Fonseca, mais c’est donc l’actuel entraîneur du FC Porto qui pourrait être l’heureux élu. Un sacré exploit de la part de Pablo Longoria si cela se confirme car attirer Sergio Conceiçao en Ligue 1 dans un club privé de coupe d’Europe n’était pas gagné du tout. Cela semblait même être mission impossible pour le club phocéen. Reste maintenant à voir si l’information sera rapidement confirmée ou non par les médias français et si cette arrivée se confirmera dans les jours à venir alors que pour rappel, l’OM souhaite annoncer son nouveau coach fin mai au plus tard.