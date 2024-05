Conceição à l'OM, Longoria proche du but ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se cherche un nouvel entraineur pour remplacer Jean-Louis Gasset. Pablo Longoria veut tout mettre en oeuvre pour dénicher du lourd et rassurer les fans concernant le projet du club phocéen.

L'OM ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Un énorme coup dur pour les Phocéens. Il sera certainement difficile d'attirer du très lourd cet été, surtout au vu de la situation économique du club. A moins que Pablo Longoria ne parvienne à faire un exploit dont il a le secret sur le marché des transferts. Et la bonne santé sportive de l'OM passera par l'arrivée d'un nouvel entraineur pour remplacer Jean-Louis Gasset. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président espagnol ne manque pas d'ambitions car il veut absolument faire venir Sérgio Conceição, en partance du FC Porto.

Conceição, l'OM donne vraiment tout

𝑻𝑶𝑼𝑻 𝑷𝑶𝑼𝑹 𝑳𝑬 𝑷𝑬𝑼𝑷𝑳𝑬 𝑩𝑳𝑬𝑼&𝑩𝑳𝑨𝑵𝑪 ! 🔵⚪️



Pour tout savoir sur la campagne d'abonnements 24/25 c'est par ici ⤵️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2024

Sur son compte X, le journaliste Santi Aouna a en effet indiqué que l'OM travaillait jours et nuits pour convaincre le Portugais de signer. « L'OM fait tout conclure un accord avec Sérgio Conceição. L'entraîneur portugais est réceptif aux sirènes marseillaises. Le dossier n'est pas évident, mais les dirigeants marseillais travaillent nuits et jours pour boucler le deal », a notamment indiqué Santi Aouna, ce qui n'a pas manqué de ravir les fans et observateurs de l'OM. Si du travail reste à accomplir dans ce dossier, Pablo Longoria ne manque pas d'ambitions et semble bien décider à remettre les Phocéens sur le devant de la scène dès la saison prochaine.

Pour rappel, Conceição connait déjà la Ligue 1 pour y avoir entrainer le FC Nantes lors de la saison 2016-2017. Avec Porto, le Portugais aura eu de très beaux résultats même si la dernière saison écoulée a été ratée. Une arrivée à l'OM redonnera un coup de fouet à sa carrière et au projet phocéen. Gagnant-gagnant même s'il faudra surtout se mettre d'accord sur le salaire et la politique sportive. Tout porte à croire que si l'ancien de Nantes arrive, ce sera avec la garantie d'un énorme mercato.