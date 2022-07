Clauss, son premier sacrifice pour signer à l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé l’existence d’un accord total avec le RC Lens pour la signature de Jonathan Clauss.

Arrivé à Marseille mardi en fin d’après-midi, Jonathan Clauss va officiellement devenir un joueur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Un joli coup de la part de Pablo Longoria, qui s’attache les services du meilleur joueur de Ligue 1 à son poste de piston droit, un rôle clé dans le dispositif tactique du nouvel entraîneur Igor Tudor. En attendant un renfort d’une envergure similaire à gauche, l’OM peut se satisfaire du recrutement de Jonathan Clauss. D’autant que selon les informations de La Provence, le prix négocié par le vice-champion de France en titre est très convenable. En effet, le média régional indique que Marseille va payer 7,5 millions d’euros en deux ans à Lens tandis que les bonus s’élèvent à 1,2 millions d’euros et seront payables dans les trois ans soit jusqu’en juin 2025.

Clauss a baissé ses prétentions salariales pour signer à l'OM

Initialement, le RC Lens réclamait 10 millions d’euros pour Jonathan Clauss, une somme que l’OM n’envisageait pas d’atteindre même en incluant les bonus. Mais un élément a fait basculer le dossier selon La Provence. Résigné dans le dossier Jonathan Clauss, l’état-major de l’Olympique de Marseille avait activé un plan B et a rapidement trouvé un accord pour le joueur en question. Informé de cela, Jonathan Clauss a alors fait savoir aux dirigeants de l’OM via ses représentants qu’il était prêt à baisser ses prétentions salariales pour signer dans la cité phocéenne, convaincu que le projet marseillais était le bon pour la suite de sa carrière avec un club de Ligue 1 qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Informé de ce sacrifice financier de la part de Jonathan Clauss, Pablo Longoria a profité de cette latitude financière pour revenir vers Lens avec une proposition acceptée par les Sang et Or. Un geste financier de Jonathan Clauss que les supporters et les dirigeants olympiens sauront apprécier à sa juste valeur.