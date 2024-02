Clauss fait du Neymar à l’OM, son ex-agent accuse

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sévèrement critiqué à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss agace en raison d’un manque de professionnalisme. Ses dirigeants n’entrent pas forcément dans les détails. Mais l’ancien agent du latéral droit décrit un joueur comparable à Neymar.

Le feuilleton Jonathan Clauss n’est toujours pas terminé. Avant la défaite à Brest (1-0) dimanche dernier, Medhi Benatia en a remis une couche sur le latéral droit. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille a de nouveau souligné le manque de professionnalisme de son joueur. A l’image de l’UNFP, de nombreux observateurs ne comprennent pas cet acharnement.

Mais de son côté, l’ancien agent de Jonathan Clauss valide la version du dirigeant olympien. « Si la sortie de Benatia m’étonne ? Oui et non, a répondu Maxime Bootz à TeamFootball. Parce que Clauss a eu beaucoup, beaucoup d’histoires, un peu partout, sauf au RC Lens. » Il y a quelques années par exemple, alors qu’il devait effectuer un essai à Avranches, le latéral droit avait donné une très mauvaise image.

« Le premier jour, il est à l’hôtel, il va prendre le petit-déj, il remonte et là il se recouche… et il arrive 35 minutes en retard au premier entraînement de l’essai de sa vie, s’est souvenu son ex-conseiller. Quand la saison était finie avec Avranches, au club, ils me disaient qu’il était connu dans toute la Normandie, dans tous les bars et dans toutes les boites, et ils ne m’ont pas tout dit. »

Suffisant pour oser la comparaison avec une star bien connue dans ce domaine. « Quand on attaquait Neymar parce qu’il regardait des télé réalités tard dans la nuit, et là on dit quelque chose sur Jonathan Clauss qui est réel, il joue à la Playstation jusqu’à des heures … pas professionnelles… Donc je comprends Benatia, a validé Maxime Bootz. Il a ses petits démons, à Lens, à la fin ça s’est très mal fini. »

Qui voudra encore de Clauss ?

« Moi je pense que l’OM, ils n’en peuvent plus, a-t-il imaginé. Je pense que Medhi Benatia et Pablo Longoria, ils payent bien le joueur, ils font tout pour que ça se passe bien et il sort sur une "fausse" blessure contre Monaco ! » Dans ce contexte, on voit mal comment l’Olympique de Marseille pourrait prolonger le contrat de Jonathan Clauss. On se dirige clairement vers une séparation cet été. Enfin, à condition qu’un club soit intéressé.

« Va-t-il partir cet été ? Si quelqu’un le veut ! Parce qu’avec la mauvaise publicité qu’il s’est faite à l’OM, ses performances qui sont… Lors du dernier match, il a fait une passe décisive, mais il a perdu 20 ballons dans le match ! Je regarde ses lignes de stats… L’erreur qu’il fait contre le Shakhtar, tu vois que le mec n’est pas solide mentalement. Il a pourtant des qualités hors normes », a commenté Maxime Bootz, qui n’est apparemment pas resté en bons termes avec l’international français.