Ciblé après l’OM, Di Maria en a dans le pantalon

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En échec dans la séance de tirs au but jeudi, Angel Di Maria n’échappe pas aux critiques après l’élimination de Benfica face à l’Olympique de Marseille (2-1 ; 1-0, 4-2 tab) en quarts de finale de la Ligue Europa. L’ailier argentin peut néanmoins compter sur le soutien de sa femme sur les réseaux sociaux.

Buteur face à l'Olympique de Marseille à l’aller, Angel Di Maria n’a pas connu la même réussite au retour. L’ailier de Benfica n’est pas parvenu à concrétiser ses occasions au Vélodrome. Et pour ne rien arranger, l’Argentin a manqué sa tentative au début de la séance des tirs au but. Pas l’idéal pour mettre les tireurs suivants dans de bonnes conditions. Résultat, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas épargné par les moqueries ni par les critiques sur les réseaux sociaux. D’où le message de soutien publié par sa femme sur Instagram.

« Permets-toi d'échouer, tu es humain, a réagi Jorgelina Cardoso après l'élimination de son mari en quarts de finale de la Ligue Europa. Aujourd'hui tu as perdu, comme tant d'autres fois, moi je t'applaudis pour les couilles que tu as de toujours aller de l'avant. Que se passerait-il si tu étais frustré à chaque fois qu'un imbécile t'insultait ? Tu ne serais pas arrivé là où tu es et tu n'aurais pas fait la carrière que tu fais. C'est facile d'applaudir seulement dans les bons moments. Les mêmes qui célébraient ton but la semaine dernière aujourd'hui te critiquent. Sans ce but, vous n'auriez pas été aux tirs au but. »

Di Maria en a vu d'autres

« Dans les mauvais moments, je t'apporte tout mon soutien comme toujours, car dans les bons moments c'est toujours facile et nous n'aimons pas les choses faciles, a-t-elle écrit en espagnol. Continue à faire ce que tu aimes sans que rien ni personne n’éteigne ta lumière. Tu as déjà vécu cette histoire, tu sais déjà comment réagir. Je t'aime fort. » A croire qu’Angel Di Maria vit mal l’élimination et les commentaires qui ont suivi.