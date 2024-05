Christophe Galtier, Habib Beye, Eric Roy, cette légende de l'OM se lâche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un temps évoqué à l’OM, Christophe Galtier ne semble pas faire partie des entraîneurs ciblés par Pablo Longoria cet été. L’ancien coach du PSG coche pourtant toutes les cases selon Eric Di Meco.

Plus tôt dans la saison, le nom de Christophe Galtier a été cité à l’Olympique de Marseille mais ce sont finalement Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset qui se sont succédés sur le banc du club phocéen. La saison 2023-2024 de l’OM a été chaotique avec trois entraîneurs et Pablo Longoria veut en finir avec cette instabilité. Le président marseillais souhaite bâtir un projet à long terme avec un coach sur deux à trois années, raison pour laquelle le board de l’OM a proposé un contrat de trois ans à Paulo Fonseca. Mais la piste de l’entraîneur portugais est délicate, car ce dernier privilégie l’AC Milan. Les noms de Sergio Conceiçao ou encore de Franck Haise ont également été cités, sans que l’on sache véritablement quelle piste est actuellement la plus avancée.

En parallèle, un homme attend sagement que son téléphone sonne, même si son nom est peu évoqué dans la presse. Il s’agit de Christophe Galtier, lequel coche pourtant toutes les cases pour reprendre du service à Marseille selon Eric Di Meco, qui a milité pour la venue de l’ancien coach du PSG dans la cité phocéenne. « Pour moi, Christophe Galtier serait le coach idéal... Mais est-ce que l'OM va le solliciter, est ce que Christophe sera séduit par ce nouveau projet ? » s’est interrogé l’ancien défenseur de l’OM dans La Provence, avant de poursuivre.

« En ce moment, on parle beaucoup de Paulo Fonseca... pourquoi pas. Mais il faut se méfier de cette histoire d'entraîneur. L'entraîneur est devenu tellement important au sein d'un club, peut-être trop... On se rend compte que Lyon passe devant nous avec un technicien (Pierre Sage) qui sort de son centre de formation. Nous, on a bien fini la saison avec un entraîneur qui était à la retraite » explique le consultant de RMC, puis de poursuivre.

La direction de l’OM « veut un nom » selon Di Meco

« Brest se qualifie en Ligue des champions, grâce à Éric Roy qui est resté sur le carreau pendant une décennie. Tu as des entraîneurs avec, soi-disant, des garanties, qui sont passés au travers. De toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions, étant donné que tu ne joues pas la coupe d'Europe. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de fabriquer l'entraîneur ? Habib Beye, Éric Roy... Il va peut-être falloir faire un pari sur le coach. Mais j'ai l'impression que cette direction veut un nom » a-t-il analysé. Reste maintenant à voir qui sera nommé sur le banc de l’Olympique de Marseille alors qu’idéalement, le tandem Benatia-Longoria aimerait boucler ce dossier d’ici une semaine au plus tard. Entre temps, l’avenir de Paulo Fonseca ou encore de Sergio Conceiçao, très courtisés sur le marché des transferts, se sera peut-être décanté afin de permettre à l’OM d’y voir plus clair.