C’est Ronaldinho à l’entraînement, l’OM l’a laissé filer

Comme à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng ne parvient pas à s’imposer au FC Lorient. L’attaquant sénégalais se montre pourtant à son avantage à l’entraînement. A tel point qu’un coéquipier chez les Merlus ne comprend pas le contraste avec ses performances en match.

Dans le viseur des supporters marseillais, le président Pablo Longoria n’a pas toujours pris les bonnes décisions sur le marché des transferts. De nombreux fans lui reprochent certains départs comme ceux d’Alexis Sanchez et de Mattéo Guendouzi. En revanche, les fidèles de l’Olympique de Marseille ne regrettent sans doute pas la sortie de l’attaquant Bamba Dieng. Rappelons que l’international sénégalais avait été transféré au FC Lorient pour 10 millions d’euros (bonus compris) en janvier 2023. Depuis, l’ancien Olympien ne parvient pas à s’imposer chez les Merlus malgré des performances impressionnantes en interne.

En effet, un Lorientais, dont les propos ont été relayés par le journaliste Nabil Djellit, voit Bamba Dieng briller au quotidien à l'entraînement. « Je connais un joueur à Lorient, je lui dis que Bamba Dieng je ne comprends pas, a raconté notre confrère sur Canal+ Sport Afrique. Il me dit : "à l’entraînement, c’est Ronaldinho !" J'exagère... A l’entraînement, quand on le regarde, il a tout, il a toutes les qualités et il ne reproduit absolument pas en match ce qu’il montre à l’entraînement. Il faut trouver les explications. Contexte, entraîneur... Je ne sais pas. Mais sur les qualités, il n’y a rien à dire. »

Bamba Dieng vers la sortie ?

Pour provoquer le déclic, le journaliste lui conseille un nouveau départ. « (...) Il faut qu'il parte. Il vient d'arriver à Lorient ? Oui mais avec leur modèle économique ce sera difficile de conserver des joueurs avec des salaires aussi élevés en Ligue 2. Des fois, il vaut mieux être un peu moins riche et descendre, que d'être neuvième budget et descendre. Derrière c'est très compliqué, ce sera très compliqué pour Lorient », a prévenu Nabil Djellit, toujours optimiste pour l’avenir de Bamba Dieng, seulement auteur de quatre buts cette saison.