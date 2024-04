Bonne nouvelle pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Enfin un peu de positif dans la mauvaise passe que traverse l’Olympique de Marseille.

Selon La Provence, la blessure de Chancel Mbemba, qui a du abandonner ses coéquipiers en deuxième période du Classique face au PSG sans pouvoir poser le pied à terre, ne serait pas si grave. Les examens n’ont rien décelé de grave, que ce soit au niveau des ligaments ou du ménisque sérieusement touché. De nouveaux examens sont prévus dans les prochaines 48 heures, mais le défenseur congolais pourrait s’en tirer avec une grosse contusion au niveau du ménisque et revenir ainsi en fin de semaine si l’évolution était favorable.

Mbemba sera trop juste pour Lille

A confirmer donc, mais Chancel Mbemba et l’OM semblent bien avoir évité le pire avec la perte d’un nouveau défenseur central, et l’un des meilleurs de la saison à Marseille. Problème, le club provençal joue dès ce vendredi face à Lille, et sa présence est quasiment impossible pour ce choc dans les candidats à l’Europe. Jean-Louis Gasset va donc devoir travailler ces prochains jours pour trouver la bonne combinaison en défense centrale, où Leonardo Balerdi, également sorti touché contre le PSG, mais qui devrait pouvoir tenir sa place.