Benatia rôde à l’OM, Gattuso lâche un premier tacle

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Futur conseiller sportif à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia prend déjà ses marques au sein du club phocéen. L’ancien défenseur central a accompagné les Marseillais à Strasbourg (1-1) le week-end dernier et a assisté à une séance d’entraînement ce mercredi. Une situation étonnante pour l’entraîneur Gennaro Gattuso.

Medhi Benatia ne se cache pas. En attendant sa nomination officielle, le futur conseiller sportif de l’Olympique de Marseille apparaît déjà autour de l’équipe phocéenne. L’ancien défenseur central faisait partie de la délégation marseillaise lors du déplacement à Strasbourg samedi dernier. Puis ce mercredi, le Franco-Marocain est venu assister à une séance d’entraînement des Olympiens à la veille du match de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam. Preuve que Medhi Benatia joue déjà son rôle.

Rappelons que l’ex-joueur formé à l’Olympique de Marseille, sans intégrer l’organigramme à cause de son récent passé d’agent, sera chargé de diriger le secteur sportif. Il aura notamment son mot à dire sur le centre de formation et restera proche du président Pablo Longoria, mais aussi de l’entraîneur Gennaro Gattuso. Et pourtant, la direction n’a toujours pas pris la peine de faire les présentations. Le coach italien a en effet balancé un petit tacle en conférence de presse, en révélant qu’il n’était pas en mesure de commenter l’arrivée de Medhi Benatia.

Benatia, Gattuso ne peut pas répondre

« Je ne sais pas si Benatia fait officiellement partie de l'OM, a répondu l’ancien milieu de terrain aux médias. Il est là, il observe. On n'a pas encore parlé ensemble. J’aimerais vous parler de lui mais il ne m'a pas été présenté officiellement par Longoria ou Tessier (le directeur général, ndlr). » On peut y voir un reproche adressé à ses dirigeants, voire au futur conseiller sportif qui n’a toujours pas jugé nécessaire de s’entretenir avec Gennaro Gattuso alors que l’équipe traverse une période compliquée. En tout cas, leur collaboration ne commence pas de la meilleure des manières.