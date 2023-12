Aubameyang superstar de l'OM, les supporters à genoux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sifflé lors du dernier match à domicile contre Lille puis lors de l’annonce de la composition d’équipe de l’OM avant le coup d’envoi face à l’Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang a renversé le Vélodrome.

Auteur d’un triplé, Pierre-Emerick Aubameyang a peut-être lancé son aventure à l’Olympique de Marseille. En grande difficulté en Ligue 1 (un but en douze matchs), l’international gabonais affiche un visage bien différent en coupe d’Europe avec sept buts inscrits, si l’on ajoute aux cinq buts marqués en Europa League son doublé face au Panathinaïkos en tour préliminaire de Ligue des Champions. Meilleur buteur de la C3 à une journée de la fin de la phase de groupes, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi à renverser le Vélodrome malgré des sifflets à son encontre, ce qui n’est jamais simple pour un avant-centre de l’OM. Ce scénario était prévisible pour Geoffrey Kondogbia, qui n’a jamais douté des qualités de l’ancien attaquant d’Arsenal.

« Auba va nous faire la différence, ce n’est pas aujourd’hui que l’on découvre ce joueur. Nous dans le groupe, on n’a pas été surpris par sa performance. On sait sa qualité, on sait ce qu’il nous apporte. On n’est pas surpris par la performance d’Aubameyang ce soir et on espère que ça va continuer comme ça. On le côtoie au quotidien, il est libéré, il sait ce qu’il a à faire. Dans le football il y a des hauts et des bas, il a connu une blessure qui l’a ralenti, mais rien de plus » a savouré le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille, bien conscient que le club phocéen aura besoin d’un grand Aubameyang pour atteindre ses objectifs cette saison.

Le vestiaire de l'OM n'a jamais lâché Aubameyang

Un avis partagé par Gennaro Gattuso, lequel a lui aussi témoigné son soutien à l’encontre de son attaquant après le match en lui affichant une confiance sans faille… même si Aubameyang a été remplaçant pour les deux derniers matchs de Ligue 1 contre Lens et Strasbourg au profit d’un Vitinha très décevant. « Je n’ai jamais douté de lui mais c’est forcément dur quand un attaquant ne marque pas, surtout ici, on le tue quand ça ne va pas. C'est le gros transfert de l'OM. Mais il est tranquille car il a des qualités. Je le vois aux entraînements. Quand je dis que c'est un grand joueur, qu'il a encore la rapidité pour marquer, ce n'est pas parce que c'est uniquement un grand joueur mais c'est parce que je le vois. Il peut faire mal à tous les adversaires. Il a les qualités, la vitesse, la qualité de passe et il sent le but. Je suis content pour lui » a apprécié le coach de l’Olympique de Marseille.

Et le principal intéressé dans tout ça ? Le visage grave, Pierre-Emerick Aubameyang est resté sur la retenue au moment de célébrer ses buts, hormis le dernier à l’ultime seconde. Il faut dire que « Auba » a été marqué par les sifflets et les critiques et il lui faudra sans doute du temps avant de les digérer même s’il espère que son aventure marseillaise est lancée. « Ma célébration ? Je suis quelqu’un d’humain et il faut rester humble dans ces moments-là. Je remercie mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien, d’être avec moi et pour le soutien que j’ai reçu avec certains mots qui font du bien dans des moments comme ça. Je suis très touché par cette solidarité. Un triplé qui lance mon aventure à l'OM ? J’espère. Je ne peux qu’être content. Quand on marque, on est content en tant qu’attaquant » a fait savoir l’ancien buteur de l’ASSE, qui tentera de confirmer dès dimanche en Ligue 1 avec une affiche importante pour l’OM contre le Stade Rennais.