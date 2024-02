Aubameyang brille, Di Meco le remet à sa place

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après un début de saison compliqué, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à son meilleur niveau et enchaîne les buts avec l'Olympique de Marseille. Néanmoins, cela n'est pas suffisant pour convaincre Éric Di Méco qui reste septique sur l'apport de l'attaquant phocéen.

Si l'OM a du mal en championnat, Aubameyang parvient à être au niveau. Le Gabonais a inscrit son 18e cette saison à l'occasion de la dernière journée de la Ligue 1 et un match face à Montpellier. Le joueur de 34 ans arrive à se montrer décisif, en Ligue 1, en Coupe de France et en Europa League où il est l'actuel meilleur buteur de cette édition 2023/2024 avec 7 réalisations. L'ancien attaquant d'Arsenal a d'ores et déjà autant marqué qu'Alexis Sanchez la saison passée, mais avec moins de matchs disputés. Pourtant, le rendement de Pierre-Emerick Aubameyang ne convainc pas Eric Di Meco qui estime que Sanchez était un vrai facteur X et qu'il ne faut pas oublier le début de saison raté du natif de Laval.

Aubameyang marque mais ne fait pas oublier Sanchez

Pierre-Emerick Aubameyang, UNFP Player of the Month 🇬🇦🏆 pic.twitter.com/td3eThmmHM — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 16, 2024

« C'est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l'état d'esprit de l'équipe, avec un autre qui oui est en train de mettre des buts, il finira peut-être à 30 buts, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu'il a mis un peu plus de temps à s'adapter, parce que l'équipe est moins bonne, je ne sais pas. Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l'OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros-là. Alexis, lui, il était tout seul l'an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels. Mais ça, ce n'est pas compter dans les stats » a affirmé l'ancien joueur de l'OM dans l'émission le Super Moscato Show, diffusée sur RMC Sport. Di Méco ne semble pas être complètement satisfait par les performances d'Aubameyang, malgré ses très bonnes statistiques. Pour lui, il n'a pas encore la même influence que celle du Chilien.