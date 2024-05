Attendu à l’OM, Conceição a déjà son Verratti

Dans : OM.

Priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset, Sergio Conceição sera évidemment consulté sur les choix de l’été en cas de nomination. Le Portugais aurait son mot à dire sur les joueurs à conserver, à commencer par le capitaine Valentin Rongier qu’il avait connu et admiré au FC Nantes.

On peut s’attendre à un gros coup de balai à l’Olympique de Marseille. Déçu des résultats et de l’état d’esprit affiché, le président Pablo Longoria fera sûrement le tri dans l’effectif. D’autant que l’absence de compétition européenne la saison prochaine réduit la marge de manœuvre sur le plan financier. Reste à savoir qui seront les joueurs non retenus ou poussés vers la sortie. Une chose est sûre, c’est que le successeur de Jean-Louis Gasset aura son mot à dire.

Ça semble bien être le dernier match pour Conceicao à la tête du FC Porto avec ces images… pic.twitter.com/fUWbj94JwV — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 26, 2024

Il pourrait s’agir de Sergio Conceição (FC Porto) qui, après le refus de Paulo Fonseca, le coach du LOSC parti pour rejoindre le Milan AC, représente la priorité du club phocéen. Sans doute une excellente nouvelle pour Valentin Rongier. En effet, le milieu de terrain aurait l’avantage de connaître le nouveau coach. Les deux hommes s’étaient côtoyés pendant la saison 2016-2017 au FC Nantes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sergio Conceição était un grand admirateur de son joueur.

Quand Rongier était comparé à Verratti

« Valentin Rongier, dans deux ou trois ans, il peut jouer n’importe où, annonçait l’ancien entraîneur des Canaris. Il n’est pas inférieur à un milieu de terrain du PSG, un Verratti par exemple. Il m’a surpris. C’est un joueur vraiment de grande qualité, à tous les niveaux. Il pense plus vite que tout le monde. C’est quelqu’un que je n’ai pas envie de perdre. » Sept ans plus tard, en cas d’arrivée à l’Olympique de Marseille, Sergio Conceição pourrait bien répéter cette dernière phrase. Et ce malgré la saison difficile du capitaine marseillais, absent depuis novembre dernier à cause d’une fracture de la rotule du genou gauche.