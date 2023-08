A 11 contre 10, l'OM lâche des plumes à Metz

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 2e journée

Stade Saint-Symphorien

Metz-OM 2-2

Buts : Sabaly (65e), Mikautadze (71e) pour Metz ; Soglo (13e), Vitinha (82e) pour l’OM

Exclusion : Lô (60e) pour Metz

Match de folie à Metz où l'OM longtemps souverain a du concéder le nul 2-2 face à des Lorrains en infériorité numérique. Une contre-performance dommageable pour Marcelino et ses hommes.

Après la claque subie mardi face au Panathinaikos, l'OM ne semblait pas si traumatisé que cela au début du match. Au contraire, les Marseillais dominaient Metz et Sarr expédiait sa reprise sur le poteau (2e). Dominateurs dans la possession, les Phocéens ne tardaient pas à ouvrir le score. Après un superbe travail d'un Ismaila Sarr intenable, le jeune Soglo ajustait Oukidja au premier poteau. Les réactions messines étaient rares, à part une superbe frappe de Candé superbement détournée par Pau Lopez (39e). A la pause, l'OM se dirigeait vers un succès tranquille en Lorraine.

⏱ 82’⎪#FCMOM 2️⃣-2️⃣



𝗩𝗜𝗧𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟'𝗘𝗚𝗔𝗟𝗔𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 !🤩



Fraichement entré en jeu notre n°9️⃣ dépose le ballon au fond des filets d'un coup du pied puissant ! 🔥



𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰𝑵𝑼𝑬 ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/LE4bXx5zAF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2023

A la 55e, l'impression se confirmait au tableau d'affichage avec un but de la tête de Rongier. Malheureusement, l'arbitre annulait le but pour une faute de Sarr sur Maziz plus tôt dans l'action. Juste après, le messin Lô était exclu pour un violent tacle sur Ndiaye. Le match allait se débrider juste après mais pas dans le sens espéré par les Marseillais. A 10, les Messins étaient survoltés. Sabaly égalisait d'une belle frappe flottante avant que Mikautadze ne marque le deuxième but lorrain sur une erreur de Pau Lopez. L'OM poussait pour revenir, Mbemba frappant le poteau (79e) mais Mikautadze ratait la balle du 3-1 dans la foulée. Finalement, Vitinha venait égaliser d'une frappe à ras de terre. L'OM faisait le siège du but messin dans les dernières minutes sans succès. Au vu du scénario, Marseille perd clairement deux points tandis que Metz arrache un premier point précieux. Pas la meilleure des consolations pour l'OM après l'échec européen de la semaine...