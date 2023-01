10 millions pour un défenseur fragile, l'OM s'interroge

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'OM se déplace à Montpellier pour son premier match de l'année. Eric Bailly sera apte à démarrer la rencontre. Un match décisif dans la course à l'Europe pour les Marseillais mais également dans l'optique de lever l'option d'achat du défenseur ivoirien.

Prêté à l'OM par Manchester United depuis le début de la saison, Eric Bailly n'a pas encore réussi à convaincre les dirigeants phocéens de sa qualité à pouvoir enchaîner les matchs. Le joueur de 28 ans, excellent à Villarreal et très bon lors de sa première année avec les Red Devils, enchaîne les problèmes physiques depuis plusieurs saisons. Bailly n'a disputé que 488 minutes avec le club anglais la saison dernière. Cela n'a pas empêché l'OM de parier sur l'international ivoirien (46 sélections). Le natif de Bingerville est prêté au club phocéen jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat, fixée dans son contrat. Si l'OM souhaite lever cette option d'achat, il va falloir remplir plusieurs critères, aussi bien financiers que sportifs pour finaliser la transaction.

Bailly doit enchaîner si l'OM veut le recruter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

Si Bailly est aligné contre Montpellier ce lundi 1er janvier, le défenseur central participera à sa sixième rencontre en Ligue 1. Un total assez faible, et qui va devoir augmenter si l'OM veut recruter définitivement Bailly. Le joueur formé au RCD Espanyol de Barcelone doit participer à 50 % des matchs de l'OM pour que l'actuel troisième du championnat puisse lever l'option d'achat. Marseille devra également payer entre 6 et 10 millions d'euros à Manchester United pour recruter Éric Bailly. Entré en fin de match lors de l'écrasante victoire contre Toulouse (6-1), Bailly espère enchaîner contre Montpellier et pouvoir trouver de la stabilité. L'OM attend toujours le retour du roc ivoirien. Les supporters phocéens rêvent encore d'une association entre Eric Bailly et Chancel Mbemba. L'OM aussi.