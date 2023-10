Paulo Fonseca sur le départ, John Textor est sur le coup

Dans : LOSC.

Par Adrien Barbet

Actuellement septième de la Ligue 1, Lille réalise un début de saison moyen, clairement pas à la hauteur des ambitions du club. Paulo Fonseca pourrait bientôt quitter le club, pour rejoindre l'Angleterre.

Entraîneur du LOSC depuis le départ de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca a ramené le club nordiste en Coupe d'Europe dès sa première saison avec une honorable cinquième place. Mais la méthode du portugais est parfois critiquée et les résultats des Dogues sont inconstants. Toutefois, comme le rapporte le journaliste Ignazio Genuardi, Crystal Palace s'intéresse fortement à l'ancien coach de l'AS Roma. Les Eagles sont dirigés par Roy Hodgson, déjà à la tête du club entre 2017 et 2021. L'Anglais a repris le club londonien après le départ de Patrick Vieira. Depuis son retour en Premier League en 2013, Crystal Palace oscille entre la 9e et la 15e place, évitant sans cesse la relégation, mais ne parvenant pas non plus à atteindre une qualification européenne. Les dirigeants souhaitent tourner la page avec Roy Hodgson, âgé tout de même de 76 ans et visent l'entraîneur de Lille.

Crystal Palace rêve d'Europe et de Paulo Fonseca

Alors que West Ham était notamment venu aux nouvelles l’été dernier, le Lillois #Fonseca garde la cote en Premier League. #Crystal #Palace est aujourd’hui intéressé par le Portugais, Hodgson (76 ans) n’étant pas éternel. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) October 9, 2023

Neuvième de Premier League, à seulement deux points d'une place qualificative en Europa Conference League, Crystal Palace réalise un bon début de saison, en devançant notamment Manchester United ou encore Chelsea. Mais avec un effectif pourtant très bien armé, le club anglais semble pouvoir faire mieux. Le trio d'attaque, composé d'Odsonne Edouard, de Michael Olise et d'Eberechi Eze, est très prometteur et les Eagles aimeraient que Paulo Fonseca parvienne à tirer le meilleur de cette équipe. Le club, dont John Textor, propriétaire de l'OL, est actionnaire, a des ambitions grandissantes. Le rêve d'Europe est dans l'esprit de tous les habitués du Selhurst Park. En fonction des résultats de Paulo Fonseca au LOSC cette saison, il n'est pas impossible que le tacticien de 50 ans débarque en Premier League l'été prochain. Palace devra cependant se montrer persuasif car West Ham a également pris des renseignements.