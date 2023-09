Mercato raté, Fonseca joue le maintien à Lille

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Longtemps à la recherche d’un attaquant, Lille n’a pas atteint son objectif pendant le mercato estival. Déçu, l’entraîneur Paulo Fonseca pense son équipe incapable de jouer les premiers rôles avec le seul Jonathan David au poste d’avant-centre.

La situation était pourtant claire. Etant donné le statut d’indésirable de Mohamed Bayo, Lille savait dès le début du mercato que le recrutement d’un avant-centre était une nécessité. Cela n’a pas empêché le LOSC d’échouer sur ce dossier. Résultat, les Dogues vont poursuivre la saison avec un seul joueur, à savoir Jonathan David, capable d’évoluer en pointe.

L’attaquant international Guinéen, Mohamed Bayo (25 ans), s’est engagé, sous forme de prêt, avec le Havre Athletic Club ⤵️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 1, 2023

Autant dire que Paulo Fonseca n’est pas satisfait. Pire, l’entraîneur lillois ne voit pas comment son équipe peut atteindre ses objectifs. « Je suis vraiment déçu, a réagi le Portugais avant d’affronter Montpellier dimanche. Nous sommes peut-être l’unique équipe de Ligue 1 et peut-être l’unique équipe en coupe d'Europe avec seulement un attaquant. C’est difficile. Jonathan a parcouru 17 km lors du dernier match (contre Rijeka, ndlr). C’est difficile de l’avoir dans les mêmes conditions pour le match de demain. »

Fonseca revoit ses ambitions à la baisse

« On doit être réaliste et je dois parler avec honnêteté. Nous n’avons pas les capacités de battre les autres équipes, d’avoir les mêmes objectifs qu’elles, a prévenu le technicien. Je ne veux pas parler de Monaco, de Rennes, de Marseille… Mais les autres équipes… Reims a dépensé 50-60 millions. Strasbourg a des investissements différents des nôtres… C’est difficile de se battre contre Monaco mais aussi contre ces équipes. Je comprends que le club ait des limites mais on doit être réaliste. On n’a pas les mêmes conditions que les autres clubs. »

« Je crois beaucoup aux joueurs que nous avons. On doit tout faire pour réaliser une bonne saison mais les conditions pour gagner sont différentes », a insisté Paulo Fonseca, qui a discuté avec le président Olivier Létang sur la possibilité de recruter un attaquant libre après la fermeture du mercato. « Ce n'est pas facile de trouver un attaquant. Mais on avait quatre mois pour essayer de le trouver », s’est plaint l’entraîneur du LOSC, clairement remonté contre ses dirigeants.