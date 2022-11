LOSC : Une terrible nouvelle après la Coupe du monde ?

Dans : LOSC.

Par Adrien Barbet

Actuellement septième de la Ligue 1, Lille réalise un début de saison mitigé. Si le LOSC pointe à seulement cinq unités de Rennes, troisième, c'est grâce à son buteur Jonathan David qui est très courtisé, notamment en Angleterre.

Pour sa troisième saison dans le nord de la France, Jonathan David continue de faire parler la poudre. Après 14 journées, le Canadien a déjà inscrit 9 buts. Seuls Neymar et Kylian Mbappé font mieux que lui. Forcément, Jonathan David attire l'attention autour de lui. Le champion de France a marqué 42 fois en 110 rencontres disputées avec les Dogues. Sa vitesse et sa qualité de frappe font de David l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1 et forcément, un joueur courtisé par plusieurs cadors européens. Et c'est en Angleterre que l'international Canadien (34 sélections) est courtisé. Le joueur de 22 ans va également participer à la deuxième Coupe du monde de l'histoire des Canucks. Et en cas de bonnes performances, nul doute que David sera l'un des joueurs les plus convoités du mercato hivernal.

Une bataille londonienne pour David ?

Dans l'émission GiveMeSport, le journaliste Dean Jones a confié que Jonathan David était pisté par plusieurs clubs anglais comme Arsenal et Tottenham qui semblent être les plus avancés sur le dossier. « Il a été considéré par les clubs de Premier League, y compris Everton, Tottenham et Arsenal. Mais il y a aussi un potentiel pour un club comme Manchester United de faire un mouvement s'il brille assez au Qatar » a confié le chroniqueur. Les Gunners sont premiers du championnat anglais et rêvent de retrouver les sommets tandis que les Spurs peinent à afficher un niveau de jeu séduisant et n'arrivent pas à trouver satisfaction avec Richarlison, malgré les 70 millions d'euros investis sur le Brésilien. David sera au cœur d'une bataille entre les deux mastodontes du football anglais, après le mondial au Qatar. Une mauvaise nouvelle pour Lille dans sa quête de retrouver la coupe d'Europe. L'ancien joueur de La Gantoise est évalué à 45 millions d'euros et pourrait ainsi rapporter une belle somme d'argent au LOSC.