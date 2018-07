LOSC : Un milieu serbe de 18 ans signe au LOSC !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Le LOSC s'active durant ce mercato et ce mercredi soir le club nordiste annonce la signature d'Arton Zekaj, jeune milieu de terrain serbe de 18 ans qui évoluait jusqu'à ce jour au FK Sopot Belgrade et qui s'est engagé avec Lille jusqu'en 2021.

« Natif de Subotica (16/04/00), Arton Zekaj a entamé son parcours de footballeur au sein du Partizan Belgrade, l’un des plus prestigieux clubs du pays. Prêté à l’OFK Bačka, puis transféré au FK Sopot Belgrade l’hiver dernier, ce milieu polyvalent puissant (1m87, 83kg), accrocheur dans les duels et doué d’une bonne qualité de passe, s’impose aussi comme un cadre de la sélection U15, puis U16 et U17 serbe dont il est le capitaine. Sa majorité à peine fêtée (il a eu 18 ans le 16 avril dernier), Arton saute aujourd’hui le pas en rejoignant le LOSC, une structure où il pourra développer et affirmer à terme son important potentiel », explique le LOSC dans un communiqué.