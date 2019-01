LOSC : Un départ surprise pour 12 ME d’ici jeudi ?

Dans : LOSC, Mercato.

Surprenant deuxième de Ligue 1, le LOSC n’a pour le moment pas été freiné par ce marché des transferts qui s’annonçait capital.

Malgré ses difficultés financières, le club nordiste n’a cédé que Fodé Ballo-Touré, bien vendu à l’AS Monaco. Un départ majeur est toujours possible, comme celui de Thiago Mendes, mais une surprise de taille pourrait intervenir dans les prochains jours. En effet, France Football annonce que Loïc Rémy plait beaucoup à plusieurs clubs turcs, où le besoin en attaque se fait sentir et pourrait provoquer des petites folies.

En effet, malgré ses 32 ans et surtout son temps de jeu assez peu fourni, l’ancien buteur de l’OM et de l’équipe de France pourrait faire l’objet d’une offre d’ici à jeudi. Mais le LOSC ne bradera pas son joker offensif, puisqu’il en réclame entre 10 et 12 ME. Pas mal pour un joueur arrivé libre et qui ne compte qu’un but en six titularisations cette saison. Reste à savoir si les clubs turcs concernés parviendront à boucler l’opération sous 48 heures.