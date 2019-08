LOSC : Le gros coup Renato Sanches, c’est fait !

Dans : LOSC, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Spectaculaire recrutement de la part de Lille, qui va tenter de relancer Renato Sanches. Ce dernier, barré au Bayern Munich avec notamment l’arrivée de James Rodriguez, s’était mis d’accord avec le LOSC cette semaine. Il fallait désormais en faire de même entre les deux clubs. Et selon RMC, tout est désormais bouclé pour un transfert sec de l’international portugais champion d’Europe en 2016. Le club nordiste a déboursé 25 ME bonus compris, pour ce qui est bien évidemment la plus grosse recrue de l’histoire des Dogues. Sanches est attendu en fin de journée à Lille pour passer sa visite médicale, et ensuite s’engager pour cinq saisons avec le deuxième de Ligue 1 de l’an passée.