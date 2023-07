LOSC ‍: Un prodige islandais arrive à Lille

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Agé de 20 ans, Hakon Arnar Haraldsson est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs issus du football islandais. Le milieu offensif de Copenhague va s'engager avec le LOSC.

Lille avance sereinement dans ce mercato, et les Dogues devraient rapidement enregistrer la signature d’un jeune joueur très prometteur. Selon FootMercato, Hakon Arnar Haraldsson, le milieu de terrain international du FC Copenhague, est en effet arrivé en France et il devrait s’engager avec le LOSC une fois qu’il aura passé la traditionnelle visite médicale. Agé de 20 ans, Hakon Arnar Haraldsson avait rapidement quitté l’Islande pour rejoindre le club danois où il a été formé. International à 11 reprises, malgré son jeune âge, Haraldsson est capable d’évoluer à un poste d’avant-centre. La saison passée, il a marqué quatre buts et a délivré trois passes décisives dans le championnat du Danemark, mais il a également disputé les six matchs de son club en Ligue des champions avec un but à son actif contre le Borussia Dortmund. Selon plusieurs sources, Lille devrait débourser autour de 13 millions d'euros pour recruter le joueur du FC Copenhague.