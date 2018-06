LOSC : La DNCG a tranché, Lille sauve encore sa peau en Ligue 1 !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Maintenu sportivement dans les derniers instants du championnat, Lille a également passé le cap de la DNCG.

C’était loin d’être gagné puisque le club nordiste était sous le coup d’une relégation administrative depuis le milieu de la saison, et ses chiffres n’avaient, dans un premier temps, pas rassuré les instances. Néanmoins, le maintien des Dogues en L1 a été confirmé ce mardi par la DNCG dans le cadre d’une conférence de presse.

L’instance financière a toutefois accompagné cette décision d’un encadrement de la masse salariale et des transferts. Autrement dit, Lille va devoir dégraisser et vendre plus qu’acheter, même si cela risque d’affaiblir l’équipe en vue de la saison prochaine. Néanmoins, le maintien est assuré, et ce sera désormais à charge de l’équipe dirigeante de très bien vendre les meilleurs joueurs prometteurs achetés pour la plupart l’été dernier.