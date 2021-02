LOSC : Galtier sent un grand danger pour Lille

Dans : LOSC.

Lille est en tête de la Ligue 1 avant de recevoir Strasbourg dimanche. Mais l'entraîneur du LOSC s'inquiète un peu après l'élimination en Europa League.

A l’entame de la 26e journée de Ligue 1, c’est Lille qui est installé dans la fauteuil de leader de la Ligue 1, la formation nordiste ayant mis Lyon à 3 points et le PSG à 4 longueurs. Le LOSC peut donc continuer son petit bonhomme de chemin dans ce championnat s’il parvient à battre dimanche une formation de Strasbourg qui pointe à une peu glorieuse 16e place en L1. Mais justement, après la défaite et l’élimination à Amsterdam, Christophe Galtier craint que ses joueurs prennent l’adversaire alsacien à la légère. Le coach lillois sent que le danger n’est pas loin pour son équipe, et à la veille de cette rencontre LOSC-RCSA, Galtier a tenu à mettre son effectif devant ses responsabilités.

Dans une bataille très serrée pour le titre de champion de France 2020-2021, Lille ne doit pas se voir déjà trop beau. « Il faut faire attention, ne pas croire qu’on va jouer Strasbourg et que les choses vont se faire naturellement. Ce n’est pas comme ça. Les victoires appellent les victoires. Quand vous êtes dans une grande dynamique, une défaite peut engendrer des problèmes. Je me dois d’être très vigilant. Les confrontations directes avec l’OM, le PSG et Monaco n'auront de valeur que si vous gagnez les autres matchs. Pour cela, il faut battre Strasbourg, Nîmes... Les équipes qui ne sont pas en course pour les places européennes », a prévenu Christophe Galtier. Il est vrai que c'est un train d'enfer qu'il faudra tenir cette saison pour rafler Hexagoal, et le trio OL-PSG-Monaco n'attend qu'un faux-pas de Lille pour revenir sur le leader.