LOSC : Deux gardiens renommés dans le viseur !

Dans : LOSC, Mercato.

Les dirigeants lillois, maintenus de justesse en Ligue 1 la saison passée, ne referont pas la même erreur. Ils ont cette fois-ci décidé de miser sur l’expérience et devraient faire venir plusieurs trentenaires afin de compléter leur effectif très jeune à la base. C’est le cas pour le poste de gardien de but, que Christophe Galtier souhaite renforcer. Selon France Football, deux pistes émergent, chez des portiers qui ont déjà un gros vécu. Ainsi, Cédric Carrasso, libre après sa saison à Galatasaray, a été sondé en ce sens. L’ancien bordelais dispose de pistes en Turquie et en Italie, mais pourrait être tenté par un retour en France au poste de titulaire, après une saison de doublure au sein du club d’Istanbul.

L’autre candidat se nomme Maarten Stekelenburg, ancien portier confirmé sur le plan européen et notamment passé par l’Ajax Amsterdam, l’AS Roma, Fulham ou Monaco. Il est la doublure de Jordan Pickford à Everton, mais sera disponible pour un prix très modique, étant donné ses 35 ans et sa dernière année de contrat restante. Deux pistes à l’étude donc, qui confirment la tendance du côté du LOSC, qui travaille également sur la venue du Portugais José Fonte.