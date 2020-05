LOSC : Ce départ, Lille ne va jamais s'en remettre

Dans : LOSC.

Le LOSC se prépare à perdre son grand manitou, et cela va faire des dégâts.

Au départ centré sur Marcelo Bielsa, qui n’est pas vraiment un maitre dans l’art du trading et des arcanes du football, le projet lillois s’est rapidement recentré sur Luis Campos. Celui qui avait fait des miracles à l’AS Monaco avec son recrutement rentabilisé à 200 %, est reparti sur les mêmes bases au LOSC. Des trouvailles épatantes comme Victor Osimhen, Lille a su profiter de l’incroyable travail de scouting réalisé par le dirigeant portugais. Mais dans quelques semaines, Luis Campos ne sera plus là, lui qui semble prêt à reprendre du service à Monaco, ou à rejoindre José Mourinho du côté de Tottenham. Une perte qui sera très difficile à surmonter selon Christophe Dugarry.

« Le trading est quelque chose de compliqué et de catastrophique pour les clubs sur la durée. C'est une des plus mauvaises idées du football actuel. Il y a les bons et les mauvais traders. Luis Campos fait partie des bons. Ça a marché à Monaco et à Lille. Il est ultra-compétent dans ce registre. Il a une grande culture foot. Qui va prendre sa place dans la même formule? Si Lille ne décide pas de changer pour revenir à un football plus authentique, et continue dans le même mode de fonctionnement avec quelqu'un qui sera forcément moins bon que Campos, il y aura beaucoup de problèmes », a livré le consultant de RMC, persuadé que les Dogues ne peuvent plus continuer sur la même stratégie avec le départ de Luis Campos. Il faudrait donc une énorme révolution et l’abandon d’un système qui permet en tout cas depuis deux ans à Lille d’être européen, et surtout de relever la tête sur le plan financier.