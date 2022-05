LOSC : Nouvelle polémique pour Armand, une photo fait scandale

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche après-midi, le LOSC a sombré (0-3) sur la pelouse de Troyes en Ligue 1. Les Dogues ont très certainement dit adieu à leur rêve d'Europe.

A Lille, la digestion du titre de la saison passée en Ligue 1 est dure, très dure. Malgré un parcours plutôt séduisant en Ligue des champions avec un huitième de finale disputé contre Chelsea, la donne n'y est pas du tout sur la scène nationale. Les hommes de Jocelyn Gourvennec enchaînent les déconvenues et les matchs de pauvre qualité. Ce dimanche à Troyes, le LOSC a totalement dégoupillé. Une défaite trois buts à zéro marquée également par deux cartons rouges assez invraisemblables de Renato Sanches et Burak Yilmaz. Dixièmes avec 51 points à trois journées du terme du championnat, le LOSC a certainement dit adieu à l'Europe. En plus de cela, les Dogues s'offrent une nouvelle polémique concernant Sylvain Armand...

Sylvain Armand, un écart qui fait parler

Le coordinateur sportif de Lille, Sylvain Armand, est suspendu « de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 mai 2022 »



🤡🤡🤡 pic.twitter.com/IKKCki7Wen — Marcoleptik (@Marcoleptik) May 1, 2022

Sylvain Armand occupe depuis quelques mois au LOSC le poste de coordinateur sportif. Alors que ce poste nécessite de la retenue, on ne peut pas dire que l'ancien du PSG ait été exemplaire sur le sujet. Au coeur d'une altercation avec Frédéric Antonetti puis contre le FC Nantes quelques jours plus tard, Sylvain Armand a été suspendu « de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 mai » par la LFP. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Armand était bien présent à Troyes ce dimanche et a même raccompagné Renato Sanches dans les vestiaires au moment où le Portugais a pété les plombs. Un cliché circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir ci-dessus, et a agacé pas mal de fans. Difficile en effet de comprendre comment Sylvain Armand a pu outrepasser les règles de sa suspension si facilement. Reste à savoir si la Ligue de Football Professionnel sera regardante sur cet écart, qui pourrait encore coûter cher au dirigeant du LOSC.

Le LOSC au bord de l'implosion ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Alors que les champions de France 2021 subissaient un scénario infernal à Troyes ce dimanche, certains fans lillois, présents dans l'Aube, ont invité Jocelyn Gourvennec à démissionner via des chants hostiles. Pas certain que l'ancien Guingampais reste dans des conditions de travail pareilles. Pour certains observateurs, comme Giovanni Castaldi qui s'est exprimé sur Twitter, les torts sont partagés au club. « Le comportement de Delajod est insupportable, le 1er pénalty et les deux rouges n’existent pas. Mais, je suis désolé, l’attitude des Lillois est mauvaise aussi. Combien de problèmes cette année ? Entre les joueurs et Sylvain Armand… Pas de fumée sans feu ». L'intersaison sera donc sans doute synonyme de grands changements au LOSC.