LOSC : 5-1 contre le PSG, Pépé, Galtier... La hype s'empare de Lille

Dans : LOSC, Ligue 1, PSG.

Quelle victoire ! Le LOSC n’avait plus dominé le Paris Saint-Germain depuis 2012, mais ce dimanche soir, le club nordiste est sorti du purgatoire de la plus belle des manières en étrillant la formation de la capitale (5-1).

Une performance XXL à l’image de la saison du groupe de Christophe Galtier. Solide dauphin du PSG, Lille s’apprête à retrouver la Ligue des Champions l’an prochain, vu que le quatrième stéphanois se situe à onze longueurs. Cette récompense sera amplement méritée, surtout que les Dogues s’appuient sur des joueurs de grande qualité, comme Nicolas Pépé, auteur d’un but (51e) et de deux passes décisives (71e, 84e), ou Jonathan Ikoné, impliqué sur les trois premières réalisations (7e, 51e, 65e). Autant dire que le LOSC a reçu des louanges unanimes et méritées sur les réseaux sociaux.

Je lis et entends que le PSG aligne ce soir son équipe B, C ou Z. Ok.

Je préfère pour ma part insister sur le grand match et l’énorme saison de Lille, la meilleure de l’histoire du club à ce stade.

Chapeau! #LOSCPSG — Geoffroy Garétier (@ggaretier) 14 avril 2019

Le @losclive montre qu’il mérite cette 2ème place et sa qualification en LDC. C’est clairement la 2ème meilleure équipe de Ligue 1. Et le fait que Paris soit à 10 et privé de trop de joueurs majeurs n’y change rien. Bravo à Galtier ! #LOSCPSG — Florian Gazan (@flogazan) 14 avril 2019