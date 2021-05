LOSC : 25 ME pour Soumaré, Leicester touche au but

Dans : LOSC.

Un an après avoir récupérer Wesley Fofana en provenance de Saint-Etienne, Leicester compte bien encore trouver son bonheur en France. Cette fois-ci du côté de Lille. Les négociations continuent entre les deux clubs en ce qui concerne le transfert de Boubakary Soumaré, annonce RMC. Selon la radio sportive, l’accord est tout proche pour un deal aux alentours de 25 ME, qui permettrait aux Lillois de sauver leur saison sur le plan financier, eux pour qui la menace de la DNCG est réelle. Le milieu de terrain formé au PSG serait d’ores et déjà partant pour rejoindre les Foxes, très bien partis pour disputer la prochaine Ligue des Champions même s’ils doivent encore assurer leur place dans le Top4. Leicester est donc sous pression surtout que RMC précise qu’un autre club anglais tente également de rafler la mise pour l’international espoirs français, qui n’a plus qu’un an de contrat dans le Nord.