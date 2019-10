Lille : Malaise sans gravité pour Christophe Galtier

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier aura un souvenir flou de la fin de match de son équipe ce samedi contre Bordeaux, puisque l'entraîneur de Lille a été victime d'un léger malaise. Plus que de peur que de mal pour le coach du LOSC, lequel a même assuré sans problème la conférence de presse, avouant qu'il était victime d'une hypoglycémie. Et Christophe Galtier a évidemment avoué tout cela avec avec sa malice habituelle afin que tout le monde soit rassuré concernant ce souci au bord du terrain.

« Comme je n'ai pas beaucoup mangé ce midi, vers 19h15, c'était l'heure de l'apéro et j'avais une petite fringale. C'est simplement ça. Je me suis mal alimenté, cela fait deux fois que cela m'arrive à cet horaire. Il faut que je rentre dans mon costume et voilà ce qu’il arrive quand on ne mange pas. Je vais me faire engueuler par mon épouse qui va me dire qu'il faut manger et elle aura raison. C'est simplement une hypoglycémie, donc j'ai pris une compote bien sucrée et ça va bien. On peut aller à l'apéro », a lancé avec un grand sourire l'entraîneur de Lille, à qui la victoire 3-0 de sa formation face à Lille a évidemment rapidement donné le moral.