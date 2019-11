Lille : L’Inter met des millions de côté, un gros transfert se prépare

Dans : LOSC.

Après plusieurs ventes importantes cet été, Lille pourrait acter de nouveaux départs dans les prochains mois. Toujours avec l’intention de récupérer de gros montants.

Ce n’est pas un hasard si le LOSC n’a plus grand-chose à voir avec l’équipe qui avait terminé deuxième de Ligue 1 la saison dernière. Cet été, le club nordiste a perdu des joueurs importants comme Nicolas Pépé, Thiago Mendes et Youssouf Koné. Si ces ex-titulaires ont été remplacés, force est de constater que l’effectif a perdu en qualité. Une situation à laquelle l'entraîneur Christophe Galtier devra s’habituer puisque la politique de son président Gérard Lopez est basée sur la plus-value à la revente. Il faut donc s’attendre à de nouveaux départs en 2020. On pense bien sûr à l’attaquant Victor Osimhen (20 ans), très efficace dès sa première saison chez les Dogues (7 buts en L1).

Et le Nigérian n’est pas le seul Lillois convoité. D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'Inter Milan s'intéresse à Boubakary Soumaré (20 ans). Un transfert était envisagé cet hiver, mais compte tenu du prix réclamé, qui n’a pas été révélé, le club italien voudrait attendre l’été prochain pour s’attaquer au milieu de terrain. Autant dire que le prix de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain doit être dissuasif. Suffisamment pour permettre au LOSC de conserver l’international Espoirs français, sans doute l’un des meilleurs Lillois depuis le début de la saison.