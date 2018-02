DNCG : Lille promet qu'en juin, ce sera les doigts dans le nez !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Ce samedi, en réponse aux informations de L'Equipe, qui annonce que la DNCG a rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire le LOSC, le club nordiste a publié un communiqué. Sans entrer dans les détails, Lille affirme que tout était sous contrôle et qu'il n'y avait financièrement rien à craindre, le LOSC souhaitait seulement se focaliser sur la saison sportive. Un discours résolument optimiste, comme depuis quelques mois, alors que la tempête gronde chez les supporters.

« Le LOSC a assumé certains écueils, a assumé les mesures d’encadrement prises à son encontre par la DNCG, autant qu’il a assumé des choix sportifs et financiers forts à l’occasion du dernier mercato. Surtout, le LOSC a déjà indiqué qu’il prenait avec tout le sérieux et la considération qui s’imposent les requêtes de la DNCG et qu’il avait mis en action tous les moyens et ressources nécessaires afin d’y répondre, de présenter lors de sa prochaine audition programmée au printemps ­– audition régulière à laquelle sont soumis tous les clubs professionnels - l’ensemble des éléments demandés par l’instance et de faire lever les mesures prises à son encontre. Le club s’attache ainsi à apporter aux instances, et par conséquent à l’ensemble de son environnement et à ses supporters en particulier, la démonstration de la pérennité de son modèle économique ainsi que de la solidité de ses actionnaires et partenaires financiers. S’il s’agit ici d’éléments de communication, ceux-ci font écho à un travail colossal mais discret réalisé par les dirigeants du LOSC et leurs partenaires et dont les résultats seront concrètement visibles au mois de juin, au moment où ces paroles feront place aux actes, où le LOSC retrouvera une situation parfaitement normale, où le club pourra relancer et déployer de manière concrète et visible le projet d’investissement et de croissance ambitieux promis et souhaité pour le LOSC. En attendant ce point d’étape certes important en juin prochain, le LOSC rappelle - ce que le quotidien sportif semble parfois oublier - qu’il est un club de football, que Christophe Galtier et ses joueurs disputent un match important et difficile cet après-midi au Stade Pierre Mauroy devant une affluence record, et que le club est avant tout mobilisé, avec une énorme détermination, pour redresser sa situation sportive et ses résultats, préoccupations prioritaires et absolues aujourd’hui », indique le LOSC, convaincu que l'avenir était radieux.