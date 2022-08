Alan Virginius signe au LOSC (officiel)

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le LOSC a officialisé ce mercredi la signature jusqu'en 2027 d'Alan Virginius, un jeune ailier international tricolore qui a brillé en Ligue 2 la saison passée avec Sochaux.

« C’est un honneur, une fierté de signer dans ce très grand club qu’est le LOSC. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Mes ambitions ? Réaliser de grandes choses, travailler dur pour progresser, m’imposer et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je ne connais pas encore la région lilloise, mais on m’en a dit beaucoup de bien. J’ai aussi hâte de fouler la pelouse du stade et de rencontrer les supporters lillois », a confié le nouveau joueur lillois.