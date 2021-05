L1 : Delort demande et obtient un cadeau de Brest !

Dans : Brest.

Auteur du but victorieux de Montpellier à Nantes, Andy Delort a demandé une petite faveur au Stade Brestois dont il a assuré la présence en Ligue 1.

Andy Delort est d’humeur badine depuis la fin du match remporté par Montpellier dimanche soir à Nantes. Après avoir salué Michel Der Zakarian en se moquant de Waldemar Kita, le buteur du MHSC a ensuite demandé au Stade Brestois de mettre sa photo en bannière sur son compte Twitter. Car Andy Delort le sait, le but de la victoire contre les Canaris, qu’il a marqué à la 76e minute, a permis au club breton, battu par le PSG (0-2), de ne pas avoir à disputer le barrage contre Toulouse pour se maintenir en Ligue 1.

« Bonjour @SB29, bravo pour votre maintien dans l’élite 🙏 Je vous demande pas grand chose, mettez svp cette photo en bannière 🔶🔷 toute la semaine. Ok », a demandé le buteur de Montpellier en présentant sa célèbration contre Nîmes où il avait présenté devant une caméra de télé un crocodile Haribo pour chambrer les supporters du club gardois. Aussitôt dit aussitôt fait, le community manager du Stade Brestois a mis en bannière cette photo d’Andy Delort. Du côté de Nantes et de Nîmes on doit tousser.