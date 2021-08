Brest : Faivre à l'AC Milan, c'est imminent

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Absent du groupe brestois pour le déplacement à Strasbourg dimanche (3-1), Romain Faivre est sur le point de rejoindre le Milan AC.

Le transfert de Romain Faivre en Italie est imminent. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, les positions se rapprochent peu à peu entre le Stade Brestois et l’AC Milan. En effet, le média transalpin affirme que le club lombard a transmis une offre à hauteur de 10 millions d’euros au club de Ligue 1, qui réclame de son côté 15 millions d’euros pour lâcher son meilleur joueur. Les négociations se poursuivent mais l’issue du dossier semble inéluctable dans la mesure où Romain Faivre a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’il souhaitait rallier Milan, club avec lequel il s’est mis d’accord contractuellement. Les bonus proposés par le club où évolue Zlatan Ibrahimovic pourraient permettre de combler l’écart de 5 millions d’euros entre l’offre du Milan AC et les exigences du Stade Brestois…