Une finale à trois pour sauver Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Vladimir Petkovic a été limogé ce lundi, mais les dirigeants bordelais avaient déjà pris les devants et ont une petite liste de trois noms pour lui succéder.

Voilà près de trois semaines qu’ils ont commencé à écrémer les profils, depuis la lourde défaite à Rennes (6-0) qui a marqué les esprits. Le revers tout aussi lourd ou presque à Reims (5-0) a fini par provoquer le changement de coach inévitable à Bordeaux. Les dirigeants bordelais ont donc passé la vitesse supérieure et y voient un peu plus clair. Rudi Garcia a refusé le poste, l’ancien coach de l’OL et l’OM cherchant une équipe mieux placée. Celui qui était le grand favori, Joao Sacramento, ancien adjoint de Marcelo Bielsa, Christophe Galtier ou encore José Mourinho, pourrait être en difficulté en débutant avec un club en grand danger, même s’il rêve d’être le numéro 1 après avoir été longtemps adjoint. Chez les Girondins, l’incertitude est donc de mise concernant ce profil, révèle Sud-Ouest.

Le profil parfait de Laurent Batlles ?

Girondins de Bordeaux : le successeur de Petkovic sera un connaisseur de la Ligue 1 https://t.co/063RAL0BFx pic.twitter.com/Q6CLuFPTnC — SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) February 7, 2022

Deux autres techniciens intéressent le club aquitain. Il s’agit de David Guion, l’ancien de Reims, et Laurent Batlles, qui a récemment quitté Troyes sur une mésentente avec sa direction. Comme le souligne le quotidien régional, ils sont habitués à la lutte pour le maintient, mais jouissent néanmoins d’une belle cote en France. Batlles a bien évidemment comme avantage d’être un ancien du club, où il a laissé de bons souvenirs. Derrière, de nombreux outsiders pourraient se placer, comme Rémi Garde, Claude Puel, Frédéric Hantz, voire même Elie Baup et Didier Tholot. Néanmoins, pour le moment, la lutte se déroule entre les trois candidats principaux, avec l’envie pour Bordeaux de boucler cette quête rapidement afin de se projeter le plus vite possible sur le match à Lens de dimanche prochain. En cas de revers, les Girondins pourraient tout simplement se retrouver lanterne rouge de Ligue 1, à 14 journées de la fin du championnat.