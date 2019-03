Officiel : Paulo Sousa nouvel entraîneur de Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, l'arrivée de Paulo Sousa sur le banc de touche des Girondins est désormais officielle. Ce vendredi soir, le club de Bordeaux a effectivement annoncé la signature de l'entraîneur portugais pour une durée de quatre ans.

« La vision de mon rôle à Bordeaux, comme avec chacun des clubs que j’ai entrainé, consistera à créer et développer une philosophie et une identité de jeu qui reflètent son histoire et s’inscrivent durablement dans le futur », explique le nouveau coach du FCGB. Un recrutement qui ravit Joe DaGrosa. « Nous sommes convaincus que Paulo Sousa apportera à tous nos fans le plaisir qu’ils attendent en venant au stade voir jouer leur équipe et atteindra les objectifs ambitieux que nous lui avons donnés », avoue le propriétaire du club au scapulaire, qui espère que le successeur de Ricardo ramènera Bordeaux vers les sommets de la Ligue 1 lors des années à venir.