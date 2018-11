Officiel : GACP est le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après d’interminables discussions qui auront duré plusieurs mois au final et quelques retards à l’allumage, les Girondins de Bordeaux ont officiellement été vendus ce mardi.

Le club qui était jusqu’à présent la propriété de M6, a été cédé au fonds américain GACP. Le club aquitain a annoncé cette passation de pouvoir sur ses médias officiels, et Nicolas de Tavernost, patron de M6 et donc propriétaire des Girondins, a officiellement tourné la page ce mardi.

« Une page se tourne pour M6, une nouvelle s’ouvre pour le FCGB. Je souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe dirigeante et remercie tous les Girondins pour ces 19 années. Ns avons vécu des moments d’émotion collective inoubliables et je resterai un fervent supporter des @girondins », a fait savoir NDT, qui laisse les clés du club de Bordeaux à Joseph DaGrosa, patron de GACP. Ce dernier va rencontrer les salariés du club et les joueurs de l’effectif professionnel dans les prochaines heures, afin de se présenter et d’évoquer ses projets pour le club au scapulaire. Il dévoilera ensuite rapidement son organigramme, et assistera ce jeudi en tant que propriétaire du club à son premier match, à l’occasion de la réception du Zénith Saint-Pétersbourg en Europa League.