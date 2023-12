Justice ‍: Neymar, Deschamps, Galtier… Riolo devant un tribunal

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Connu pour ses critiques sévères et ses révélations, Daniel Riolo est régulièrement poursuivi en justice. Après Neymar, Didier Deschamps ou encore Christophe Galtier, c’est Admar Lopes qui l’envoie devant les tribunaux. Le directeur sportif des Girondins de Bordeaux l’attaque pour diffamation après des déclarations datant de juillet 2022.

Admar Lopes n’est pas seulement en conflit avec les Ultramarines. Dans le viseur des supporters bordelais, le directeur sportif des Girondins n’est pas non plus en bons termes avec Daniel Riolo. Il faut dire que le journaliste de RMC ne l’avait pas épargné pendant une émission datant de juillet 2022. La tête d’affiche de l’After Foot, qui recevait le président du club aquitain Gérard Lopez, avait lancé une grave accusation à l’antenne.

La grave accusation de Riolo

« Vous avez nommé quelqu'un, Admar Lopes, qui s'affiche en public en train de taper de la coke dans les boîtes de nuit à Bordeaux et qui est vu en plus aux yeux de tous », osait Daniel Riolo. La déclaration n’avait pas échappé au principal intéressé. Le Portugais s’était empressé de porter plainte contre le journaliste pour diffamation. Et près d’un an plus tard, plus précisément en juin 2023, le chroniqueur avait été mis en examen, avant son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris le 13 décembre.

Le journal L’Equipe a bien tenté de contacter Admar Lopes. Mais le dirigeant n’a pas souhaité commenter l’évolution de cette affaire. De son côté, Bordeaux constate simplement que Daniel Riolo a étrangement critiqué Gérard Lopez après la récente décision de justice. « Il a été extrêmement virulent contre le club dans son émission du 14 décembre 2023, soit le lendemain de l'ordonnance de renvoi », a noté le pensionnaire de Ligue 2.

« Il y considère notamment que le projet de cession d'une part minoritaire du capital du club à un investisseur par Gérard Lopez, est le début d'un ''abandon du club'' alors que ce projet a été détaillé par M. Lopez dans la presse à de nombreuses reprises comme faisant partie de son projet pour trouver de nouvelles marges de manœuvres financières et poursuivre le redressement du club », s’est étonné le FCGB. Daniel Riolo, lui, assure que sa critique n’avait aucun lien avec cette affaire. En tout cas, le voilà embarqué dans un nouveau feuilleton après les plaintes de Neymar, Didier Deschamps ou encore Christophe Galtier.