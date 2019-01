FCGB : Une star recrutée en Allemagne au mercato, c'est chaud

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Battu par Nice samedi soir, Bordeaux devra recruter au mois de janvier pour espérer une spectaculaire remontada lors de la seconde partie de saison. Priorité absolue du club au scapulaire, le dossier du meneur de jeu avance bien selon BeInSports. Effectivement, les dirigeants girondins seraient proches d’obtenir le renfort de Shinji Kagawa, peu utilisé par Lucien Favre au Borussia Dortmund depuis le début de la saison. Ancien joueur de Manchester United, l’international japonais ressemble à une excellente affaire que Bordeaux compte bien saisir.

« Il existe un accord de principe entre les Girondins et le Borussia Dortmund pour le prêt de six mois de Shinji Kagawa dans le rôle de milieu axial ciblé par le staff. Le joueur est en recherche de temps de jeu à Dortmund. Reste néanmoins à le convaincre car il rêve d’Espagne » a indiqué Eric Barrère, journaliste de la chaîne sportive, qui a visiblement glané de précieuses informations sur le mercato des Girondins à l’occasion de son déplacement à Nice samedi soir. Reste désormais à voir si Bordeaux parviendra à boucler cette opération qui rendrait jaloux plus d’un club de Ligue 1, à n’en pas douter.