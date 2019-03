FCGB : Une énorme vente en préparation pour le mercato ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Malgré une deuxième partie de saison quelconque chez les Girondins de Bordeaux, François Kamano garde une certaine cote sur le marché des transferts.

Cette saison, François Kamano, c'est onze buts et quatre passes décisives en une quarantaine de matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques plutôt intéressantes pour un joueur de 22 ans, qui réalise son cinquième exercice plein en Ligue 1. Sauf que l'ailier n'a plus marqué depuis le mois de décembre et son statut de titulaire s'est étiolé. Malgré tout, l'international guinéen continue à être suivi à travers l'Europe.

Si Southampton et Monaco sont toujours sur les rangs, après leurs tentatives respectives lors du dernier mercato, deux clubs espagnols sont aussi actifs sur ce dossier. Outre l'Atletico de Madrid, qui a déjà observé Kamano plusieurs fois cette saison, c'est la Real Sociedad qui semble la plus chaude, selon Noticias de Gipuzkoa. Suivi depuis longtemps par le neuvième de Liga, le Girondin envisage de partir à l'étranger dès l'été prochain. Mais pour cela, le FCGB réclame entre 15 et 20 millions d'euros. Une somme colossale que la Real semble prête à poser sur la table des négociations. GACP tient donc probablement sa première grosse vente.