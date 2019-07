FCGB : Un renfort d'expérience à 7 ME, Bordeaux hésite

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

En ce début de mercato, les Girondins de Bordeaux ne sont pas inactifs puisque le club au scapulaire s’est offert Hwang (2 ME), Benito et Mexer (libres). Un recrutement malin à moindre coût que Paulo Saousa entend poursuivre dans les prochaines semaines. Afin d’amener un peu d’expérience à son effectif, le coach portugais aimerait recruter un joueur disposant d’un bagage important au milieu de terrain. Dans cette optique, Milan Badelj a été ciblé.

Selon les informations obtenues par Sky Italia, Bordeaux discute depuis plusieurs jours avec le joueur de la Lazio Rome afin de savoir si un transfert est possible cet été. Le Croate souhaite quitter la capitale italienne afin de grappiller du temps de jeu et en Gironde, il retrouverait Paulo Sousa, son ancien coach de la Fiorentina. Les feux semblent donc au vert mais la Lazio Rome réclame 7 ME cash pour lâcher son vice-champion du monde. Pour l’heure, Bordeaux n’a pas encore rendu sa réponse…