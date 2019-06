FCGB : Un coup de folie à 10 ME, Bordeaux y pense au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Reims.

Grâce à sa splendide saison avec le Stade de Reims, Rémi Oudin devrait battre le record du plus gros transfert réalisé par le club champenois.

A 22 ans et avec encore deux ans de contrat, le milieu offensif possède l’accord de son président pour changer d’air, et il étudie désormais les propositions. Nice et Watford sont intéressés depuis quelques temps déjà, mais aucune offre n’est tombée. Une situation qui profite à Bordeaux, selon L’Equipe, pour qui le club girondin aurait envie de faire d’Oudin sa recrue phare.

Son profil fait l’unanimité, mais son prix beaucoup moins. Logique pour un joueur dont la valeur est estimée à 10 ME, un montant que le club aquitain va avoir beaucoup de mal à proposer, surtout que son budget transfert devrait être revu à la baisse cet été. Mais la prise de risque pour un joueur jeune et en pleine explosion pourrait tenter Paulo Sousa et ses dirigeants à faire une petite folie cet été, ce qui aurait le don de plaire à leurs supporters, déçus par le rendement offensif de l’équipe la saison passée.