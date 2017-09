FCGB : Toulalan admet un KO debout contre le PSG

Dans : Bordeaux, Ligue 1, PSG.

Jérémy Toulalan (défenseur de Bordeaux après la déroute (6-2) face au PSG au Parc des Princes) : « Il n'y a pas grand-chose à dire, ils sont supérieurs, on le savait. Nous, il fallait qu'on fasse un grand match et on ne l'a pas fait. On n'y était pas, dans les intentions et dans les duels. C'est une équipe qui joue très bien au ballon donc c'est difficile d'être au contact. On était parti avec de bonnes intentions mais on prend un but rapidement et après ça s'enchaîne. Bravo au PSG ! On voulait jouer avec notre philosophie de jeu mais voilà, ils sont vraiment au-dessus et nous on était en dessous de ce qu'on sait faire. Le nombre de buts fait mal mais après on sait que Paris dans le championnat c'est une parenthèse donc il faut passer à autre chose.... »