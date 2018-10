FCGB : Sankharé pète un gros câble après Copenhague

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe.

Younousse Sankharé, unique buteur de Bordeaux, après la défaite contre Copenhague lors de la deuxième journée de l'Europa League (1-2) : « On prend deux buts, c'est... de l'école de football. Je ne sais pas, je n’arrive pas à comprendre. C'est de la concentration, putain de merde, ce n'est pas possible ! Il y a beaucoup de frustration oui, ce n’est pas normal de prendre des buts comme ça. Ils ont réussi à marquer contre le cours du jeu en première période. Et après, on a beaucoup poussé... On travaille bien à l’entraînement, mais on n’arrive pas à se concentrer en match. Ce n’est pas normal. Et en Coupe d’Europe, cela se paie cash. On a perdu, il n’y a pas de positif à prendre... », a-t-il lancé sur RMC Sport.