FCGB : Roche dézingue ce Bordeaux « inoffensif, fébrile et naïf » !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteur d’une bonne prestation contre l’OM malgré le match nul, Bordeaux a rechuté face à Caen ce week-end (1-0).

La série de matchs sans victoire s’allonge du côté des Girondins de Bordeaux, qui glissent doucement dans la deuxième partie du classement. Une situation délicate pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, en réel crise de confiance. Ancien défenseur du club au scapulaire, Alain Roche s’est livré sur les problèmes des pensionnaires du Matmut Atlantique. Selon le journaliste de Canal +, il y a trop de naïveté et de fébrilité en défense pour espérer quoi que ce soit.

Maladroits devant, « fébriles et naïfs » derrière…

« Il y a un problème de mental, ça c’est sûr. Je crois que l’état d’esprit est là, la volonté est là. On l’a vu face à Marseille, contre Caen aussi. Le problème c’est qu’ils sont inoffensifs offensivement. Ils sont fébriles et naïfs derrière. Ils n’arrivent jamais à se mettre à l’abri. Quand on regarde Sankharé, qui marquait buts sur buts en début de saison, Malcom c’est la même chose, et là il leur en faut dix pour en mettre aucune au fond. Ils ne sont jamais à l’abri de ce qui peut se passer derrière. C’est ce qui arrive à cette équipe. Il y a un manque d’efficacité des deux côtés comme on dit » a lancé celui a également défendu les couleurs du PSG de 1992 à 1998. La situation est délicate à Bordeaux et le prochain déplacement ne sera pas simple à négocier puisqu’il s’agira d’un déplacement périlleux à Saint-Etienne dans le choc des grands malades…