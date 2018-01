FCGB : Poyet explique son plan pour faire gagner Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Officiellement présenté à la presse lundi, Gustavo Poyet a dévoilé les raisons pour lesquelles il est devenu le nouvel entraîneur de Bordeaux.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nomination de Gustavo Poyet au poste d'entraîneur des Girondins, juste après la précieuse victoire face à Nantes samedi (1-0), a surpris beaucoup de monde à Bordeaux. À commencer par les supporters, qui sont sceptiques à propos du technicien uruguayen. Il faut dire que l'ancien joueur de Chelsea n'a pas un CV ronflant en tant que coach, puisqu'il a été limogé à Sunderland, à l'AEK Athènes, au Bétis Séville puis au Shanghai Shenhua après avoir réussi de belles choses à Brighton. Malgré cela, Poyet estime mériter sa place.

« Je suis très content. C'est vraiment un grand club, suivi partout. C'est vraiment spécial pour moi. J'ai vu le match contre Nantes, un match pas facile. J'espère maintenant qu'il y aura d'autres victoires. Le niveau de l'équipe ? J'ai vu beaucoup de matchs en vidéo. J'ai regardé les joueurs que je connaissais mal. C'est compliqué de se faire un avis précis sur une vidéo car on ne connaît pas les consignes données par l'entraîneur. Je vais vraiment apprendre à mieux connaître les joueurs. Je compte sur les jeunes. Ils peuvent apporter ce que l'on ne trouve pas chez les trentenaires. À moi de faire quelque chose pour que Bordeaux retrouve la forme. Il faut changer les choses doucement. Le style de jeu ? Le ballon c'est très important. Après, il n'y a pas une façon de gagner. Il faut trouver la meilleure solution pour gagner les matchs et prendre de la confiance. Je suis très attentif à la tactique et à l'application des consignes. Ça va être difficile pour les joueurs ces deux ou trois prochaines semaines car nous allons apprendre à nous connaître. Fernando va rejoindre le staff et m'aider. Il connaît bien la ville, les supporters, le club. Je suis heureux de le savoir avec moi. Les supporters ? La meilleure façon de les séduire, c'est de gagner. C'est difficile d'imposer sa patte tout de suite. On ne peut pas tout changer d'emblée. Cette semaine, je vais changer sur trois ou quatre points », a expliqué, en conférence de presse, l'entraîneur des Girondins, qui attend désormais l'arrivée d'un nouveau buteur au mercato avant dimanche prochain et le choc contre l'Olympique Lyonnais.