FCGB : La crise rennaise fait trembler Gourvennec

Dans : Bordeaux, Rennes, Ligue 1.

Avant leur déplacement à Rennes vendredi soir, les Girondins de Bordeaux restent sur une inquiétante série de trois défaites et un match nul.

Résultat, le club aquitain, huitième de Ligue 1, glisse lentement mais sûrement vers la deuxième partie de tableau. Mais jusqu’où descendront les Marine et Blanc ? Jocelyn Gourvennec refuse de se poser la question. L’entraîneur bordelais exige une réaction de ses hommes avant de se retrouver dans une situation de crise, comme celle que le Stade Rennais a récemment connue.

« On n’est pas obligé d’attendre d’être dos au mur pour faire des résultats, a prévenu le technicien. Ce ne fut pas suffisant car Monaco (0-2) a évolué à un très haut niveau. On a commis quelques erreurs qui nous ont coûté cher. Mais on a retrouvé une équipe et de la cohérence. On est surtout en manque de points parce que l’on s’est fait accrocher par Nantes (1-1) et que l’on a raté notre match face à Amiens (1-0). »

La recette de Gourvennec

« On doit reprendre la main, c’est vraiment une question de volonté. Il faut afficher cela à Rennes, avoir vraiment cette volonté de reprendre le cours des choses de façon positive, a insisté Gourvennec. Il est évident que dans une période comme celle que nous traversons, il faut en faire plus. Cela veut dire aller au charbon, mettre le bleu de chauffe. Le jeu réclame cela d’une façon générale. Après, vous pouvez ajouter le talent que vous possédez pour faire des différences. » Reste à savoir si le coach des Girondins a trouvé la bonne formule.