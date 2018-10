FCGB : L'arbitrage, son équipe, Costil... Bedouet découpe

Dans : Bordeaux, Ligue 1, MHSC.

Eric Bedouet, entraîneur de Bordeaux, après la défaite à Montpellier (0-2) : « Il a manqué plein de choses. On a fait une très mauvaise première période. On n'est pas bien rentré dans le match. On n'était pas bien. On ne réussissait rien. Ensuite, il y a eu un regain. On aurait pu avoir un penalty (main de Hilton à la 39e), alors que l'on en concède un litigieux. On ne va pas se réfugier derrière ça. Il fallait être meilleur devant une équipe combative. On a fait le même type de match qu'à Toulouse. C'est un match après lequel il faut vite rebondir et remettre le bleu de chauffe. On n'était pas dans un bon jour, ce qui arrive parfois après une trêve internationale. Si on veut jouer le haut du tableau, on doit essayer d'assurer un point, de faire le dos rond pendant la première mi-temps. Que se passe t-il sur le premier but ? On ne va pas critiquer Benoît Costil, même si c'est une erreur qui coûte cher. C'était un match important pour voir ce qu'on était capable de faire à l'extérieur devant une équipe classée devant nous ».