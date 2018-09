FCGB : Juppé l’avoue, pour M6, larguer Bordeaux, c’est Capital

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Le changement de propriétaire des Girondins de Bordeaux continue de se mettre en place, et n’a désormais plus beaucoup d’obstacle.

M6 a proposé ce bouleversement aux instances, et récemment, Alain Juppé et la ville de Bordeaux en ont accepté l’augure. Pour l’ancien premier ministre, c’est un choix assez évident puisque, si M6 n’a pas menacé d’abandonner le club aquitain, la chaine de télévision a bien fait comprendre qu’elle n’avait plus l’intention de perdre autant d’argent chaque année. Lors du dernier conseil municipal, Alain Juppé a justifié sa décision de donner le feu vert à la reprise au groupement contesté GACP.

« Il n’y a aucune raison aujourd’hui de s’opposer à ce que M6 nous propose. Le risque c’était, si je bloque l’opération, de mettre le club en faillite : M6 ne continuera pas à perdre dix millions d’euros par an avec les Girondins, ils me l’ont dit. Il faut donc bien trouver une solution », a livré le maire de la cité bordelaise, pour qui cette vente est plus un choix par défaut qu’un véritable projet qui soulève l’enthousiasme.