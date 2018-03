FCGB : Des investisseurs à Bordeaux ? « C’est du flan » selon le boss

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dimanche, plusieurs sources annonçaient que des investisseurs américains étaient intéressés pour investir aux Girondins de Bordeaux.

Mais qu’en est-il réellement ? Interrogé à ce sujet par 20 Minutes, Stéphane Martin a timidement démenti ce qu’il qualifie de « rumeurs » qui « reviennent tous les trois mois ». Reste à savoir si le boss des Girondins dit vrai… « Il y a ce type de rumeurs tous les trois mois avec un pays différent à chaque fois. C’est bien, ça fait voyager ! » a ironisé le président du club au scapulaire avant de poursuivre.

« C’est du flan. Qu’il y ait des gens qui viennent nous voir, ça, peut-être. Mais moi, j’ai toujours été très clair : si on trouve un investisseur qui veut prendre des risques et accélérer la croissance du club, on sera prêt à l’accueillir mais pour l’instant, ce n’est pas le cas » a-t-il ensuite expliqué. Autant dire que le flou règne toujours au sujet des éventuels futurs investisseurs à Bordeaux. Mais pour l’heure, il n’y en a qu’un : M6. Jusqu’à quand ? La suite au prochain épisode…